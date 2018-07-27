Kaplumbağa Yavruları Denizle Buluştu

Deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de, yumurtadan çıkan kaplumbağalar denizle buluşmaya başladı.

Kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına, KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi başkan vekili Kaymakam Muhittin Pamuk ile çevre ve doğa gönüllüsü gençler tanıklık etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı sahilinde yumurtadan çıkan caretta caretta türü deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

Akdeniz Belediye Başkan vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin daveti üzerine Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Bosna Hersek, Gürcistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen gönüllü gençlerle gece saatlerinde sahilde yavru çıkışlarına tanıklık etti.

Yumurtadan çıkan çok sayıda yavru kaplumbağa, denize ulaşmak için büyük çaba sarf ederken bazı yavrular ise ters yöne gitti. Bu anlara tanıklık eden gönüllüler, yavruları özenle toplayıp denize ulaşmalarını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamuk, ilk defa yavruların denizle buluşma anına tanıklık ettiğini belirtti.

Daveti kırmayıp yavruların yumurtadan çıkışlarını görmeye geldiğini belirten Pamuk, "Akşam saatlerinde Kazanlı sahilinde, yabancı ülkelerden gelen gençlerle buluştuk ve bu heyecana ortak olduk. Bundan sonra da derneğimizle iletişim içinde olup proje ve aktivitelerde koordineli bir şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.