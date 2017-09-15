Kapıkule'de 11 Kilometrelik Tır Kuyruğu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 11 kilometreyi buldu.



Yaklaşık 450 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.



Tır şoförü Fazlı Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'ya araç götürdüğünü söyledi. Tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Yeşil, "Dün öğleden sonra sıraya girdim bugün halen sıradayım. Yaklaşık 5 kilometrem var daha sadece park alanına varmama. Bugün de geçemem ancak yarın çıkış yapabilirim. Bulgaristan'ın kantarlarının bakıma alındığı söyleniyor. Dünya kadar kantar var. Hepsi birden mi alınıyor? Bu sırf politikadır." diye konuştu.



Tır şoförü Ahmet Kara da kuyrukta beklerken çeşitli sıkıntılar çektiklerini dile getirdi. Yıllardır kuyruk sorunu yaşadıklarını anlatan Kara, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.