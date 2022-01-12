Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Oyuncuları kim, ne zaman çekillmiştir? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

Kapıcılar Kralı nerede çekildi? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı televizyonda bir kez daha sinema severlerle buluşuyor. Kapıcılar Kralı, 14. Antalya Film Festivali'nde "En iyi 2. Film" ödülünü, Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen", Kemal Sunal ise " En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi olmuştur. Kapıcılar Kralı oyuncu kadrosu, konusu ve daha fazlası haberimizde. Oyuncuları kim, ne zaman çekillmiştir? Kapıcılar Kralı konusu nedir?

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU

Saf görünen ama aslında oldukça kurnaz kapıcının apartman sakinleri olan ilişkisini konu alır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeki Ökten öğrencilik yıllarında yaşadığı Cihangir'i Kapıcılar Kralı'nın çekimine uygun görmüştür. İstanbul'un Cihangir ilçesinde yer alan Güneşli Sokak, filmin çekimlerinin gerçekleştiği yerdir.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kapıcı Seyit

Bilge Zobu – Zafer – İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ – Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ – Votkacı sarhoş – Apartman sakini

Sevil Üstekin – Hacer – Seyit'in eşi

Can Kolukısa – Fehmi – İlk yönetici

Güner Sümer – Nuri – Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen – Übeyit

Özcan Özgür – Mahir – Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren – Apartman sakini

Yüksel Gözen – Müdür Mithat – Apartman sakini

Ekrem Dümer – Doktor – Apartman sakini

Hikmet Gül – Makbule – Meraklı apartman sakini

Güler Ökten – Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez – Leyla – Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan – Selma – Memur Ferit'in kızı

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