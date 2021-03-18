Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi
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Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi

18.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine gönderdi. Bu gelişme sonrası kameralar karşısına geçen HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan, "Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12'ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması üzerine açıklama yaptı.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 20'LERE YÜKSELDİ"

Kapatma davası sonrası oy oranlarının arttığını ifade eden Pervin Buldan, "Dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12'ydi, dün akşam itibarıyla bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi

"İMKANIMIZ ÇOK, GÜCÜMÜZ BÜYÜKTÜR"

"HDP yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam edecektir" Mithat Sancar ise şu ifadelere yer verdi: "Bizim demokratik siyasette yürümek için imkanımız çok, gücümüz büyüktür. Biz halkımızın bu inancını bu desteğini en ileri noktaya götürecek yolları bulacağız. Bu yolların ne olduğunu kısa sürede halkımız da görecek. Kapatma davası HDP'yi siyasetin dışına iterek, iktidarı sürdürme hesapları bu ülkenin bütün halklarına karşı ağır bir saldırıdır. Bizim çağrımız HDP'ye yardım edilmesi çağrısı değildir, HDP halkına ve varlığına çalışanlarına güvenerek yoluna devam edecek güçtedir. Bizim çağrımızın amacı bu ülkede demokrasi umuduna ve özgür gelecek inancına hep birlikte sahip çıkmaktır."

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Başsavcılığın iddianamesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedilerek, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi. Ayrıca iddianamede 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi.5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 687 kişinin içindeSelahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

Öte yandan iddianamedeki şu değerlendirmeler de dikkat çekti:

"Davalı HDP, terör örgütü PKK-KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten, yaptıkları veya yapmadıkları bakımından halka değil terör örgütü PKK/KCK'ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır. Başka bir deyimle HDP, PKK'nın partisidir. Partinin Eş Genel Başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş HDP'nin terör örgütü lideri Öcalan'ın projesi olduğunu, Öcalan'ın HDP fikriyatında büyük emeği olduğunu belirterek bunu açıkça söylemekten çekinmemişlerdir. Bu hususu örgüt elebaşı da kabul etmektedir.

Örnek olarak yer verilen eylemler ile iddianamenin tamamında yer alan diğer eylemleri gerçekleştirenler sıradan kişiler değil, partide genel başkanlık, milletvekilliği, MKYK üyeliği, MYK üyeliği, MDK üyeliği, belediye başkanlığı, teşkilat kademelerinde yönetici gibi davalı partide üst düzey görev almış kişiler olduğundan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu daha iyi anlaşılacaktır."

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