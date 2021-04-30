Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
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Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek sefer konulduğunu açıkladı. Kentte bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu, vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.

Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın

EK SEFERLER KONULDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi. Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.

Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın

"BU KADAR İNSANIN İZİNLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım" dedi.

Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın

"İNANILMAZ BİR TRAFİK VAR"

Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu.

İşte İstanbul trafiğinde çekilen o görüntüler;

Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
ERHAN SARAC: Tam kapanma süper , Allah devletimizi reisimizi başımızdan bir an önce almasın diyim de neyse anlayan anlar
Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
PLATON : 3 5 kisi bir araya grliyor milyonlarca insanin kaderi ile oynuyor degilmi buyrun.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
FERHAT T : İslami usüllere göre kapanma.
Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
500
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