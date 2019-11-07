Kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı

07.11.2019 02:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:04

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde bir pankras hastası, kapalı yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Isparta'da bir kişi, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiye hastaneye başvurdu.

Hastanın yapılan değerlendirmesinde ana damarlarına yayılmış pankreas kanseri tespit edildi.

Hastanede görevli 7 doktorun katılımıyla kapalı yöntemle yapılan ameliyat ile hasta sağlığına kavuştu. Hasta, ameliyat edildikten 11 gün sonra taburcu edildi.

Ameliyata katılan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Çetin, geliştirilen yöntemin, Antalya'da düzenlenen 14. Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresinde "en iyi video sunum" kategorisinde ödülü layık görüldüğünü söyledi.

Üniversite olarak başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Çetin, "Tüm onkolojik ameliyatların yüzde 90'nını kapalı yani laparoskopik şekilde gerçekleştiriyoruz. En son yaptığımız operasyonda hastamız dünyada ve Türkiye'de ikinci defa bu yöntemle ameliyat edilen pankreas hastasıdır." diye konuştu.

Ameliyatta yer alan Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ise bu tarz ameliyatların kapalı yöntemle yapılıyor olmasının hasta açısından önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA