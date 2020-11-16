Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş'ın hikayesi nedir? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

Kıbrıs'ın Kapalı Maraş Bölgesi'nin tekrar sivil hayata açılmasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti harekete geçiyor. Peki, Kıbrıs Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı ve önemi nedir?

"Kıbrıs Maraş nerede?" ve "Kapalı Maraş neden kapatıldı?" soruları son günlerde yanıtı belki de en çok merak edilen konular arasına girdi. Nedeni ise 45 senedir kapalı olan Kıbrıs Maraş'ın yeniden açılması ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti'nin harekete geçmes. Peki, Kıbrıs Maraş bölgesi neden kapalı? Kapalı Maraş nerede?

KAPALI MARAŞ TARİHİ NEDİR?

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'te (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

Türk ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş askerî yasak bölge ilan edildi.

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir Maraş. Kamuoyu tarafından "hayalet şehir" olarak adlandırılan, 46 Yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor.

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, askeri bölge ilan edilmişti.