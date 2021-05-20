Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kapalı bulunan parke fabrikasındaki birikmiş talaşlardan yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kapalı bulunan parke fabrikasındaki birikmiş talaşlardan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.

Olay, Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiindeki kapalı olan parke fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki birikmiş talaşlar birden alev aldı. D100 karayolundan geçtiği sırada dumanları fark eden bir vatandaş, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alındı. Yangın sonucu ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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