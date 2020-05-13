Kapalı devre "ANTICOR", Kovid-19'a karşı havayı temizleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapalı devre "ANTICOR", Kovid-19'a karşı havayı temizleyecek

İzmir'de bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, ultraviyole (UV) ışınıyla kapalı devre çalışan taşınabilir hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Kapalı devre
13.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:10

İzmir'de bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, ultraviyole (UV) ışınıyla kapalı devre çalışan taşınabilir hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Aydınlatma sistemleri üzerine çalışan Narligt firması, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde "ne yapabiliriz" diye yola çıkarak Ar-Ge ekibini harekete geçirdi.

Sektördeki birikimlerinden faydalanan firma, UV ışınlarının ortamdaki virüs ve bakterileri yok etmesi üzerine yoğunlaştı.

Firmanın teknik ekibi, uzun süre maruz kalındığında canlılara zarar veren UV ışınlarını kapalı devre içerisine almaya karar verdi. Devam eden çalışmalar sonrası ortam değil sadece hava UV ışığıyla buluşturuldu. Kapalı devre ve taşınabilir cihaz şekline getirilen sistem, herhangi bir ortamdaki virüs ve bakterileri temizleme imkanı sunuyor.

Seri üretime geçilen ve ANTİCOR ismi verilen ürün özellikle dış piyasadan yoğun talep gördü.

"Üretimde yoğunluk yaşıyoruz"

Narlight Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Safa Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakası sayısının düşmesine paralel olarak kısıtlama kararlarının gözden geçirilmeye başlandığını anımsattı.

"Yeni normal" dedikleri dönemde insanların iş yerleri ve ofislerine döneceğini aktaran Narlı, "Okullar açılacak. İnsanlar kapalı ortamlarda çalışmak zorunda kalacak. O ortamlar için bir ürün geliştirelim dedik. İçeride bulunan havayı temizleyelim ve bunun neticesinde daha sağlıklı bir hava akımı ortamı oluşturmak istedik ve başardık." diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünün insan sağlığına hiçbir zararının olmadığını savunan Narlı, ışığı kapalı alanda muhafaza ettikleri için cihazın insanlar için bir sakıncasının olmadığını dile getirdi.

Ürün için Türk Standardları Enstitüsünden onay aldıklarını ve seri üretime başladıklarını ifade eden Narlı, şöyle konuştu:

"Herkesin gündeminde bu virüs var. Bizim elimizde de yapılan bilimsel çalışmalarla virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü kanıtlanan bir sistem var. Özellikle yurt dışından çok ciddi talepler var. Şili'den, Fas'tan, Mısır'dan, Azerbaycan'a ürünümüzü gönderdik. Ciddi manada üretimde yoğunluk yaşıyoruz."

"25 metrekare alanı 25 dakikada temizliyor"

Ürünün çalışma süresi hakkında da bilgi veren Narlı, "Şu an geliştirdiğimiz ürün yaklaşık 25 metrekarelik alanda kullanılabilecek standart ürün. Sınıflarda, ofislerde, hastane odalarında kullanılabilir. Bu ürün 25 metrekarelik alanı yaklaşık 25 dakikada temizliyor. Tabi içerideki insan yoğunluğuna göre ve sirkülasyona göre değişir. Otomatik olduğu için kendi kendini kapatıyor. İhtiyaç olduğunda yeniden açılıyor." ifadelerini kullandı.

Talebe göre ürünün boyutlarını da büyüttüklerini aktaran Narlı, Şili'de yaklaşık 450 metrekarelik bir alışveriş merkezinde kullanılmak üzere tasarladıkları ürünün teslimatını da yaptıklarını aktardı.

Günlük 500 cihaz üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Narlı, "Dünyada genel olarak UV ışınları virüs öldürmesinde açık sistemlerde kullanılıyor. Bilinen bir teknoloji ama Türkiye'de ilk kapalı olarak yapan biz olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Haber
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı...
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Sinem Kobal Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Kapalı devre "ANTICOR", Kovid-19'a karşı havayı temizleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:31:33. #1.15#
title