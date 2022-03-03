Maske ve HES kodu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar kapalı havalarda maske takma zorunluluğu devam ediyor mu merak etti. Peki, Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske ve HES kodu kalktı mı? İşte detaylar...

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

Maskenin tamamen hayatımızdan çıkmadığını belirten Bakan Koca, "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur."

Açık havada maske takmanın artık zorunlu olmadığını belirten Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil" ifadelerini kullandı.

HES KODU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maske uygulamasıyla ilgili yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı, kurumlara girişlerden HES kodu kontrolü yapılmayacak. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda "Size önemli haber vereceğim" dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

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