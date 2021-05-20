Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi
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Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi

Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle ilçedeki liselerden seçilen başarılı genç sporcuları ziyaret etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle ilçedeki liselerden seçilen başarılı genç sporcuları ziyaret etti.

Mustafa Çetin, tekvandoda Buse Sertel, atletizmde Fatma Berivan Baran, kick boksta Furkan Arda, Esin Akgündüz, Işıl Yılmaz, Maria Soğuksu, voleybolda Gamze Nur Güçsan, Büşra Nur Yavuz, Aylin Çölleroğlu, futbolda Emir Asım Tüfekçi, Yusuf Merdan, Emre Yurtuklu, güreşte Cevatcan Varol, masa tenisinde Emirhan Çayıroğlu'nu ziyaret ederek gençlere hediyelerini takdim etti.

Gençler ve aileleriyle sohbet eden Çetin, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki liselerden seçilen, farklı branşlardaki başarılı gençlerimizi ziyaret ederek, bayramlarını kutladık. Başarılarıyla rol model olan gençlerimiz, diğer gençlerimize de ilham olacaktır. Gençlerimizin sporla daha erken yaşlarda buluşması, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem sporcu kardeşlerime hem de onların var olmasında emek sarf eden aileleri ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum."

Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi
Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi
Kapaklı Belediyesi genç sporculara hediye verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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