Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı
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Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye ile Guatemala diplomatik ilişkilerinin 147. yıldönümü gökyüzünde kutlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye ile Guatemala diplomatik ilişkilerinin 147. yıldönümü gökyüzünde kutlandı.

Türkiye ile Guatemala'nın diplomatik ilişkilerinin 147.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Royal Balon firması Türkiye ve Guatemala bayrakları ile havalandı. Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, "Bilindiği üzere Türkiye ile Guatemala'nın diplomatik ilişkilerinin 147. yılını kutluyoruz. Biz bu sabah iki dost ülkenin Türkiye ve Guatemala'nın bayrakları ile Kapadokya semalarında uçtuğumuz için bu ilişkiye katkıda bulunduğumuz için gayet memnunuz. Bilindiği üzere Türkiye 2017 yılında Guatemala'ya Türkiye Büyükelçiliği açtı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu 2019 yılında Guatemala'yı ziyaret ederek ticari ve kültürel alanlarda işbirliğimiz artarak devam ediyor. Bizde bu ilişkiye bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı
Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı
Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı
Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı
Kapadokya'da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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