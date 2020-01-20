20.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:52

Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

NEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin tamamlanarak okulların tatile girmesiyle birlikte Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, doğal kaya oluşumları ile dikkat çeken Kapadokya'daki otelleri doldurdu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı. Tatilciler balon ve ATV turlarının yanı sıra tarihi alanları da gezme fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

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