Kapadokya'da gökyüzü balon festivali ile şenlendi

Türkiye'nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya'da düzenlenen festival ile başlarken sabahın erken saatlerinde havalanan birbirinden ilginç balonlar muhteşem görüntüler verdi.

Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya'da 11 ülkeden 16 farklı şekilli balonun katılımı ile başladı. Bu sabah Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden havalana figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirirken bu anları ölümsüzleştirmek için ise binlerce yerli ve yabancı turist festival alanına akın etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş burada yaptığı açıklamada,"Dün akşam itibarıyla Kapadokya'da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Bu sabah ki gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Halkımızın olağanüstü bir ilgi gösterdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Düzenlenen balon festivali Kapadokya için büyük bir tanıtım oluyor. Ürgüp'ümüzün turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak" diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen balon festivalini izlemek için gelen vatandaşlar ise balon festivalinin oldukça güzel olduğunu bundan sonraki yıllarda da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kapadokya'da düzenlenen balon festivali bu akşam Ürgüp'te düzenlenecek olan night glow Show ve Aslı Güngör konseri ile devam edecek.

Kaynak: İHA