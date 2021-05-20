Kapadokya Alan Başkanlığında sportif faaliyetler toplantısı yapıldı

Kapadokya Alan Başkanlığında, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında sportif faaliyetleri toplantısı düzenlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığında, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında sportif faaliyetleri toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel başkanlığında, Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan sportif faaliyetler ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı