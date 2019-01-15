Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu

Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan şahsın kimliği belirlendi.

Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan şahsın kimliği belirlendi.

Şahinkaya Kanyonu Kuruçay mevkisinde çadır kurduktan sonra haber alınamayan şahsın 25 yaşındaki Türkmen asıllı Yusuf Hojayev olduğu tespit edildi. Kaybolan Yusuf Hojayev'i arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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