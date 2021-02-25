Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor
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Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

25.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:26

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Kim Kardashian - Kanye West ikilisinin ayrılık kararı bomba etkisi yaratmıştı. Kardashian, başarılı rapçiye boşanma davası açarken, West'in eşine aldığı milyonlarca dolarlık mücevherleri satmaya çalıştığı iddia edildi. Çift, boşanması durumunda 2,2 milyar dolarlık serveti paylaşacak.

Tüm dünyanın ilişkilerini yakından takip ettiği Kim Kardashian - Kanye West çifti, ünlü rapçinin yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ayrılma kararı aldı. Bipolar bozukluğu olan West, yaptıklarıyla eşine zorlu bir süreç yaşatırken, Kardashian yaşananlardan sonra boşanma kararı aldı ve dava açtı.

BAZI AKSESUARLARI SATMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

West'e yakın bazı kaynaklar 43 yaşındaki rapçinin son iki haftadır Kardashian'ın en azından başta en büyük iki mücevher parçası olmak üzere bir kısım aksesuarını satma girişiminde bulunduğunu aktardı.

Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

"KIRILMIŞ DURUMDA, ÇÜNKÜ HALA ÇOK SEVİYOR"

West'in, "Kardashian ile ilgimin kalmasını istemiyorum" dediğini öne süren kaynak, "Kanye kırılmış durumda çünkü hala Kim'i çok seviyor" dedi. Öte yandan kaynak, "Mücevher satma işini henüz halledememiş olmasına rağmen Kanye bana geçmişi hatırlatmalarını istemediğinden bahsediyordu" ifadesine yer verdi.

Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

KANYE WEST BOŞANMAK İSTEMİYORMUŞ

İddia sahibi şahıs, Kanye Wes'in boşanmak istemediğini ve hala birlikte yaşamak istediğini ama Kardashian'ın ayrıldığını anlattı.

Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

WEST, MİLYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHER ALDI

Evlilikleri boyunca West, Kardashian'ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı. Bunlar arasında ilk çocukları North'un doğumu sonrası 1 milyon dolarlık Lorraine Schwartz pırlanta kolye, 3 milyon dolar değerinde 15 karatlık nişan yüzüğü, iki Cartier bilezik ve Kanye'nin yazdığı metnin üzerine kazındığı eski bir Cartier altın plak kolye de yer alıyor. West'in hangi mücevher parçalarını satmaya çalıştığı bilinmiyor.

Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

2,2 MİLYAR DOLARLIK SERVET

40 yaşındaki Kardashian, cuma günü boşanma başvurusu yapmıştı. Yedi yıllık evli olan Kardashian ile West çiftinin North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (21 aylık) adında dört çocuğu bulunuyor. Çiftin 2,2 milyar dolarlık serveti olduğu ve boşanmada bu serveti paylaşacağı biliniyor.

Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor

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Haber Yorumları (1)
NUK: Şimdi kuruşun bile hesabını yaparlar, alırken iyiydi.
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