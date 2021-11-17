Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 6. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, Ali Gelik'in tehditleri yüzünden çaresizdir. Yüreği parçalansa da Davut'tan ayrılır ve büyük bir buhranın içine düşer. Bu ayrılığın acısını kalbine gömen Davut ise artık kararlıdır. Önce kayıp tüfekleri Türk Ordusu'na teslim edecek sonra da madenci arkadaşlarının haklarını canı pahasına savunacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Malik, Gülfem'i Ali Gelik'ten kurtarmak için planladığı oyunu devreye sokar. Mazisi hicap dolu bir kadın olan annesi Saniye'yi çıkartır karşısına. İki cenah arasında büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Verdiği kararları birer birer hayata geçiren Davut kasabayı kasıp kavururken Gülfem'le yolları durmadan kesişiyordur. İki sevdalı ayrı da olsa aşklarının alevi sönmüyordur… Aralarına giren düşmanlara, kaderin acımasız oyunlarına rağmen birbirlerinden vazgeçemiyorlardır. Ve vazgeçmeyeceklerdir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir.Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır…

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