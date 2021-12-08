Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi Zonguldak'ta mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

ZONGULDAK (Haberler.com) - Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor, hangi şehirde ve ilçede çekiliyor merak edilmektedir. Fox TV'nin yeni başlayan ve fragmanında büyük beğeni toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi hangi il ve ilçede çekilmektedir? Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Dizi Zonguldak'ta mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar sizlerle...

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak ilimizde yapılacaktır. Ardından dizinin sonraki bölümlerinin İstanbul'da çekileceği belirtilmiştir. Kısacası dizi ilk olarak Zonguldak'ta sonrasında İstanbul'da çekilecek.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet