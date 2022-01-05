Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kanunsuz Topraklar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanunsuz Topraklar günü mü değişti, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kanunsuz Topraklar her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR BUGÜN YOK MU? (5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Dizi bugün yılbaşı arası verdiği için ekranlara gelmeyecek. Kanunsuz Topraklar yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, Bahar'ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılır. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu hala Yavuz ve Asude için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ondan kurtulmak için haince planlar yapmaya devam ederler. Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu'nun canına kıymaya çalışan, Malik Bey'i kaçıran ve ölümüne sebep olan gizemli adamı bulur ve mekanını basarlar. Yavuz'un gizlice Asude ile görüştüğünü öğrenen Behice çıldırır, bir baskın da o yapar. Kafasına koymuştur; Asude ve Yavuz'u baş başayken yakalayacaktır. Göksel Bey'in Davut üstündeki baskısı anbean büyümektedir. Bahar Aras'la görüşmesi ve bu kadının sırlarını ortaya çıkartması şarttır. Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir. Bu sırada Ali Gelik gizemli bir adamla anlaşma yapmak üzere buluşur. Zonguldak'ta fırtınalı günler yaşanırken Davut ve Gülfem'in aşkı bu şiddetli rüzgarlara dayanabilecek midir?

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklif vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'un zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gedik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

Uğur Güneş : Davut Karaman

Esra Bilgiç : Gülfem Paşazade Karaman

Necip Memili : Ali Gelik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Mine Teber : Fatma Karaman

Beyti Engin : İdris Kasapoğlu

Başak Parlak : Bahar Aras

Sinan Albayrak : Göksel Yılmaz

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