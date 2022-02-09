Kanunsuz Topraklar FİNAL bölüm izle! FOX TV Kanunsuz Topraklar 16. bölüm full HD izle! Kanunsuz Topraklar final nasıl bitti?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut, Teğmen Sezai'nin intikamını almış, Mösyö Flaubert ve iş birlikçilerini demir parmaklıkların ardına göndermiştir. Bir gece ansızın çıkagelen teyzeleri Mehveş; Gülfem, Fikriye ve Behice'yi çok mutlu eder. Ancak Mehveş'in heybesinde; sırlar ve bambaşka hesaplar vardır… Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermiştir ama tüm bu hengamenin içinde bu hiç de kolay görünmemektedir. Yine de Karamanlar, Paşazadelerden kız istemeye gider ve ortalık birbirine girer. Bu sırada Fransızlar geniş çaplı bir soruşturma başlatır, bu sebeple Bahar İstanbul'a çağırılır… Bahar'ın yokluğunda minik İpek'e Davut göz kulak olmaya başlar. Küçük kız aniden hastalanınca çaresiz kalan Davut'a Gülfem yardım elini uzatır. Birlikte İpek'i Ankara'ya, birtakım tahliller için götürmek zorunda kalırlar. Bu uzun yolculukta da bütün sırlarını, kırgınlıklarını, sevdalarını masaya yatırırlar. Bu yolculuğun sonu sadece Ankara'ya değil, aşka ve mutluluğa çıkmaktadır…

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 16. BÖLÜM İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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