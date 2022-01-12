Kanunsuz Topraklar canlı izle! Fox TV Kanunsuz Topraklar özel bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kanunsuz Topraklar canlı izle! Fox TV Kanunsuz Topraklar özel bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olur? Kanunsuz Topraklar son bölümde ne oldu? Kanunsuz Topraklar hangi gün? İşte detaylar...

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, Bahar'ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılır. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu hala Yavuz ve Asude için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ondan kurtulmak için haince planlar yapmaya devam ederler. Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu'nun canına kıymaya çalışan, Malik Bey'i kaçıran ve ölümüne sebep olan gizemli adamı bulur ve mekanını basarlar. Yavuz'un gizlice Asude ile görüştüğünü öğrenen Behice çıldırır, bir baskın da o yapar. Kafasına koymuştur; Asude ve Yavuz'u baş başayken yakalayacaktır. Göksel Bey'in Davut üstündeki baskısı anbean büyümektedir. Bahar Aras'la görüşmesi ve bu kadının sırlarını ortaya çıkartması şarttır. Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir. Bu sırada Ali Gelik gizemli bir adamla anlaşma yapmak üzere buluşur. Zonguldak'ta fırtınalı günler yaşanırken Davut ve Gülfem'in aşkı bu şiddetli rüzgarlara dayanabilecek midir?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanmış olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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