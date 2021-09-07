Kanuni Sultan Süleyman vefatının 455'inci yıl dönümünde anıldı

KANUNİ Sultan Süleyman, vefatının 455'inci yıl dönümünde Süleymaniye Camisi'nde bulunan türbesinde anıldı.

KANUNİ Sultan Süleyman, vefatının 455'inci yıl dönümünde Süleymaniye Camisi'nde bulunan türbesinde anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman ölümünün 455. yılında Süleymaniye Camii'nde bulunan türbesinde anıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programında Mevlid okundu, dualar edildi. Anma programına bazı ziyaretçilerde katıldı. Türbede düzenlenen anma programı sonrası konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Kanuni Sultan Süleyman dönemine, icraatlarına baktığımız zaman ve bir bütün olarak değerlendirdiğimizde sadece Osmanlı tarihinde değil hem İslam tarihinde, hem Türk-İslam tarihinde hem de Türk tarihinde çok önemli bir mümtaz, bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla onun döneminde Osmanlı Devleti'nin ulaşmış olduğu sınır, dünyada oluşturmuş olduğu imaj, hakimiyet alanı sadece askeri alanda değil iktisadi alanda, toplumsal, ilmi, kültürel anlamda, bilimde, sanatta gerçekten zirve bir dönemdir. Zaten muhteşem yüzyıl olarak isimlendirilmesi onun döneminin boşuna ve tesadüfi değil. Güzel bir tanımlamadır. Bu dönem tarihimizin her açıdan bir zirve olarak değerlendirilir. Kanuni Sultan Süleyman da bu dönemin lider ismidir" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı