Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak
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Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | Güncel

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma ile satışa çıkacak LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sothebys's müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da satışa çıkacak 31 Mart Çarşamba günü...

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Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma ile satışa çıkacak LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sothebys's müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da satışa çıkacak 31 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak. Tablonun değerinin 80 bin Sterlin ile 120 bin Sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık arttırma satışa çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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