Kanseri yendi, dondurulmuş embriyo ile bebeğini kucağına aldı

İZMİR'de 4 yıl önce lenfoma tanısı koyulması üzerine nişanlısı Onur Işık ile hemen nikah masasına oturup kemoterapi tedavisi öncesi embriyolarını donduran

Deniz Işık (38) hastalığı atlattıktan sonra, ebriyonun transfer edilmesiyle hamile kalıp, erkek bebek dünyaya getirdi. 20 gün önce 'Atlas Leon' adını verdiği bebeğini kucağına alan Işık, "Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'de özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Deniz Işık, 4 yıl önce kolunda bir kitle fark edip, Kent Hastanesi'nde Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü'ye başvurdu. Tetkikler sonucu Işık'a deri lenfoması tanısı koyuldu. Prof. Dr. Kadıköylü, hastasına kemoterapi alması gerektiğini ancak bunun ileride doğurganlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Kadıköylü, Işık'a tedavi öncesi yumurta ya da embriyo dondurma işlemini önerdi. Işık da nişanlı pilot Onur Işık (36) ile hemen nikah masasına oturdu. Embriyo dondurma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından Işık'ın kemoterapi süreci başladı. 6 kez kemoterapi gören Işık, zorlu süreci atlatıp, sağlığına kavuştu.Sağlığına kavuştuktan sonra Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan'a başvuran Işık'a dondurulmuş embriyo, transfer edildi. Dondurulmuş embriyodan gebelik sağlandı ve genç kadın, 2 Şubat 2021 tarihinde normal doğumla 'Aslan Leon' adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi.'O ZAMANA KADAR BÖYLE BİR ŞEYİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"Yaşadığı süreci anlatan Deniz Işık, "2017 yılında kolumda çıkan bir kitle fark ettim. Giderek büyümeye başlayınca bir hekime gözükmeye karar verdim ve yapılan biyopsi sonrasında 'deri lenfoması' teşhisi konuldu. Doktorum Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü kemoterapi almadan önce bana 'Çocuk sahibi olmak istiyor musun?' diye sordu. İstediğimi söyledim. Bu nedenle kemoterapinin kısırlık riskine karşı yumurta ya da embriyo dondurma işleminin yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü bir daha çocuk sahibi olmama ihtimalim varmış. O zamana kadar böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Beni bu konuda bilinçlendirdiği için doktoruma teşekkür ediyorum. Ardından hemen sürece başladık. Eşimle o zamanlar evli değildik, nişanlıydık ve yumurta dondurmak için evlenmemiz gerektiğini öğrendik. Hemen evraklarımızı hazırlayarak evlendik ve embriyomuzu dondurduk" diye konuştu.'ALDIĞIM VE ONUN ALDIĞI HER NEFES İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN'Embriyo dondurma işleminin hemen ardından kemoterapi sürecinin başladığını kaydeden Işık, "Bizim için çok heyecan verici bir süreçti, benim en çok istediğim şey anne olmaktı. Kemoterapi tedavim yaklaşık bir yıl sürdü. Tedavim tamamlandıktan sonra bi rsüre kendimi toparladım ve embriyo transfer edildi. Yaklaşık 20 gün önce bebeğimi kucağıma aldım. Şu an bebeğimin de benim de sağlık durumum çok iyi. Anne olmayı çok istiyordum. Onu kucağıma aldığım an benim için paha biçilemezdi. Bunu bana kimse söylemeseydi hiçbir zaman anne olamayacaktım.Şu an Aslan, 20 gündür hayatımda. Aldığım ve onun aldığı her nefes için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.Embriyo dondurma işlemi ile baba olan Onur Işık ise, "Çok yoğun bir hissiyat. Bu bilgiyi o hengamede tedavi yapacak doktorlar paylaşamayabiliyor. İnsanları bilgilendirmek oldukça önemli. En azından bu hissiyatı tatmak isteyen herkesin bu bilgiyi edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evlat sahibi olmak mükemmel bir his" dedi.'TRANSFER İLE SAĞLIKLI BEBEKLER DÜNYAYA GELİYOR'Kent Hastanesi Kemik İliğe Nakli Merkezi Sorumlusu Hematolog Prof. Dr. Kadıköylü de tıp ilerledikçe, kemoterapi, kemik iliği nakilleri gündeme geldikçe yaşam sürelerinin uzadığını belirtip, "Şifa dediğimiz tamamen iyileşme söz konusu, bu nedenle umutsuz olmayıp, doğurganlık çağındaki hastalara bu işlemleri yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Kent Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Aslan da kemoterapi öncesinde onkoloji hastalarının ancak yüzde 5'inin doğurganlıklarını koruma yoluna gittiğini söyledi. Aslan, "Kanser tedavisi bittikten ve doktorları tedaviye herhangi bir sakınca olmadığını söyledikten sonra, dondurduğumuz embriyoları ya da yumurtaları transfer ederek başarılı gebelikler, sağlıklı bebekler kazandırabiliyoruz" dedi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı