Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı - Haberler
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Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Güncel

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı 80 yaşındaki kadın hastaneye 60 bin lira bağışladı Kıymet Üstündağ: "Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki tarif edilemez" Eskişehir'de eşini kanserden dolayı kaybeden ve kendisi de kolon kanseri tedavisi görerek hastalıktan kurtulan...

ESKİŞEHİR (İHA) - Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

80 yaşındaki kadın hastaneye 60 bin lira bağışladı

Kıymet Üstündağ:

"Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki tarif edilemez"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eşini kanserden dolayı kaybeden ve kendisi de kolon kanseri tedavisi görerek hastalıktan kurtulan 80 yaşındaki Kıymet Üstündağ, doktorunun sağlık sorunları nedeniyle hacca gitmesine izin vermemesi üzerine, ibadeti için biriktirdiği 60 bin lirayı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisine bağışladı.

Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Kıymet Üstündağ, 1985 yılında eşi Ahmet Üstündağ'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Eşinin ardından yıllar sonra 1994 yılında kolon kanserine yakalanan Kıymet Üstündağ, tedavi altına alınarak yakalandığı hastalıktan kurtuldu. Yıllar boyunca eşiyle birlikte hayalini kurduğu hac ibadetini yerine getirmek için para biriktiren Üstündağ'a, sağlık sorunlarının bulunması nedeniyle doktoru tarafından seyahat etmesinin uygun olmadığı söylendi. Bunun üzerine ibadeti için biriktirdiği 60 bin lirayı bağışlamaya karar veren Üstündağ, tanıdıklarının vasıtasıyla Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisiyle iletişim kurdu. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra birikimini bağışlayan 80 yaşındaki Kıymet Üstündağ ve eşi Ahmet Üstündağ'ın isimleri, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde bulunan iki farklı odaya verildi. Kendi tedavi sürecinde de yattığı odaya verilen isimlere dua ettiğini söyleyen Üstündağ, yapılan bağışların kanser hastası çocukların rahat tedavi görmesi için kullanıldığı belirtti.

"Ben de iyi olursam böyle bir oda yaptıracağım dedim"

Hayatı boyunca farklı yerlere ve insanlara bağış yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Üstündağ, "1985 yılında kanserden dolayı eşimi kaybettim. Daha sonra da 1994 yılında ben kansere yakalandım. Kendimi bu bağışlara adadım. Bu bağışlar beni çok mutlu ediyor. Hacca gitmek istedim ama birçok hastalığım var. Kalp doktorum gitmeme müsaade etmedi. Ben hastanede yatarken, yattığım oda da iki karı-kocanın isimleri vardı. Ben onlara hep dua ediyordum. Ben de iyi olursam böyle bir oda yaptıracağım dedim. Şimdi muradıma erdim, çok mutluyum. Bağış için bazı yerlere başvurdum ama sonuç alamadım. Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki tarif edilemez. Allah herkese nasip etsin. Kanser hastası yavrularımıza Allah şifalar versin. Bütün dualarımız onlara olsun. Ben çok mutluyum. Yardım etmesini çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Allah onlara sağlık ve sıhhat versin ki biz de mutlu olalım" şeklinde konuştu.

"Kendisi onkolojide tedavi gören çocuklar için büyük bir bağış yaptı"

Kıymet Üstündağ'ın bağış yapmasına vesile olan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi Gürkan Güler, platform olarak da bağış yaptıkları için bir odaya da kendi isimlerinin verildiğini söyledi. Kendi oğlunun da kanser tedavisi gördüğünü ve yapılan bağışların tedavi sürecinde hayati önem taşıdığını belirten Güler, "Oğlum lösemi, onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyor. Camiamızdan arkadaşlarımızın vasıtasıyla kıymet teyzemizi tanıdık. Teyzemiz çok örnek bir insan. Kendisi onkolojide tedavi gören çocuklar için büyük bir bağış yaptı. Bu bağışlar oradaki ailelere ve tedavi gören çocuklara gerçekten şifa olacaktır. Kıymet teyzemiz kendi haç parasını çocuklarımız için bağışladı. Biz de vesile olduk. Allah kabul etsin. Tüm vatandaşlarımızın bu tür duyarlı davranışlar yapmasını bekliyoruz. Şu anda o bölümde tedavi olan çocuklarımızın 3 odasına isim verildi. Odalardaki eksiklikler giderildi. Tabi ki bunlar da şifaya döndü. O isimleri görenler dua da ediyor" ifadelerini kullandı.

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Kanseri yendi, haç parasını kanser hastası çocuklar için bağışladı
İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Son Dakika Haberleri
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