Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen - Haberler | Güncel

ANKARA'da, görevi sırasında rahatsızlanan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Ali Naci Çakmak'a (31) kanser teşhisi konuldu.

ANKARA'da, görevi sırasında rahatsızlanan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Ali Naci Çakmak'a (31) kanser teşhisi konuldu. Uzman Çavuş Çakmak, hastanede 2 ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Çakmak, memleketi İzmir'in Kınık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Uzman Çavuş Ali Naci Çakmak Ankara Yeniler Ulaştırma Bölüm Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada, fenalaşması sonucu Ankara Gülhane Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çakmak'a yapılan kontrollerde kanser teşhisi konuldu. Hastanede yaklaşık 2 ay tedavi gören Çakmak, bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Naci Çakmak'ın cenazesi, karayolu ile İzmir'ın Kınık ilçesinde yaşayan baba ocağına gönderildi. Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları, Yayakent Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki aileye taziye ziyaretinde bulundu. Çakmak, Yayakent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Albay Murat Sağlık, Kınık Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat ve Çakmak'ın yakınları katıldı Bergama Garnizon Komutanı Albay Murat  Sağlık, Ali Naci Çakmak'ın babası Sezai Çakmak ile eşi Banu Çakmak ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettikten sonra tabuta örtülmüş olan Türk bayrağını Çakmak'ın ağabeyi Hüseyin Çakmak'a öperek teslim etti.

 


Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen

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