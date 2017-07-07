Sıkı Bir Sunderlandli Olan 6 Yaşındaki Kanser Hastası Lowery Yaşamını Yitirdi

2013 yılında kanser teşhisi konulduktan sonra bir çok futbolcu ile bir araya gelip adeta hastalığına meydan okuyan 6 yaşındaki Bradley Lowery kansere yenik düştü.

HERKESİ YASA BOĞDU

6 yaşında olmasına rağmen hastalık ile mücadele eden ve güler yüzü ile etrafındaki insanlara ve etrafına neşe saçtı. Sıkı bir Sunderland taraftarı olan ve Jermain Defoe'yi en yakın arkadaşı olarak tanımlayan Bradley tüm futbol severleri üzüntüye boğdu.

DEFOE ÇOK KEZ YANINA GİTMİŞTİ

Birçok maçta Bradley takım ile berabar sahaya çıktı. Sunderland futbolcuları kendi aralarında ailesine yardım etmek için 200 bin Pound topladılar. Defoe, hastanede tedavi gören Bradley'i birçok kez ziyaret etti.

Premier liginde farklı taraftarlarda ' Kanseri rengi yok ' pankartı ile küçük çocuğa destek olmaya çalıştı.