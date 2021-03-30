Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'na Lenf kanseri tanısı konuldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, tedavisine başlandığını ve sevdiklerinin desteğiyle en kısa zamanda bu zorlu süreci atlatacağını söyledi.

Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce Lenf kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Açıklama yapan BKM ise oyuncusunun tedavisine başlandığını ve sürecin pozitif yönde ilerlediğini söyledi.

"LENFOME TEŞHİSİ SONRASI TEDAVİM BAŞLADI"

Kısa sürede gündem olan genç oyuncu Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından açıklama yapan durumu hakkında bilgi verdi. 24 yaşındaki oyuncu "Kısa süre önce konulan Lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEĞİNİ GÖSTERDİ

Genç oyuncunun paylaşıma başta meslektaşları olmak üzere birçok ünlü isimden destek yorumu yağdı. Eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak gibi isimlerin yanı sıra Celil Nalçakan, Derya Uluğ ve Doğa Rutkay Kamal'dan destek yorumları geldi.