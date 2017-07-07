Kanser Hastası Sağlığını Değil, İki Odalı Evini Kaybetmek İstemiyor

Kanser hastası sağlığını değil, iki odalı evini kaybetmek istemiyor

Antalya'da ödeyemediği kirası nedeniyle sokağa atılmayla karşı karşıya kalan akciğer kanseri Ünal Bolat, iyileşinceye kadar birkaç aylık kirasının hayırseverler tarafından ödenmesini istiyor



ANTALYA - Antalya'da ödeyemediği kirası nedeniyle sokağa atılmayla karşı karşıya kalan akciğer kanseri Ünal Bolat, iyileşinceye kadar birkaç aylık kirasının hayırseverler tarafından ödenmesini istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan, hiç evlenmeyen ve kimsesi olmayan 51 yaşındaki Ünal Bolat, 8 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikleri sonucu akciğer kanseri olduğu belirlenen Bolat kemoterapi tedavisi almaya başladı. Çaycılık yaptığı iş yerinden de ayrılmak zorunda kalan Ünal Bolat, zor durumda kaldı. 5 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Bolat, aldığı kemoterapi nedeniyle 65 kilodan, 43 kiloya düştü. Komşularının verdiği yemeklerle beslenen Bolat, 40 derece sıcakta küçük vantilatörüyle serinlemeye çalışıyor. Yatırdığı 53 TL ile Genel Sağlık Sigortasından faydalanan Bolat, çalışamadığı için iki odalı evini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Çalışamadığı için 400 TL kirasını ödemeyen Bolat, tedavisinin yerine iki odalı evinin kirasının hayırseverler ya da yerel yönetimler tarafından ödenmesini istiyor.

Ünal Bolat, 8 ay önce kuru öksürükle başlayan şikayetinin giderek arttığını ve 3 aylık tedavi süresinin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. 5 aydır akciğer kanser tedavisi aldığını dile getiren Bolat, "Kemoterapi aldıktan sonra iki hafta kendime gelemiyorum. İşime de artık gidemiyorum. 53 TL yatırdığım Genel Sağlık Sigortası ile tedavi olabiliyorum. Çevremdeki birkaç kişinin desteği ile ayakta kalabiliyorum. Onlar da nereye kadar karşılayacak bilemiyorum" dedi.

"Çorbayı bulduğuma şükrediyorum"

Çalışırken evinin kirasını rahatlıkla ödediğini hatırlatan Bolat, "Bu ayın kirası geçti. Nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Kirayı veremezsem sokakta kalabilirim. Kapı dışarı olacağım. Bunun yanında iyi beslenmem gerekiyor. İki öğün et yemeğinin yanında sebze meyve ve iyi bir sabah kahvaltısıyla beslenmem gerekiyor. Benim bu beslenme listesini almamın imkanı yok. Kuru çorbayı bulursam şükrediyorum" diye konuştu.

"Evini kaybetmek istemiyor"

Gözleri dolan Bolat, tedavisinden geçtiğini belirterek, "Sadece kiram karşılansın sokakta kalmayayım. Kalacak yerim var kaybetmek istemiyorum. Kemoterapi aldığım gün günlerce ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Ben otobüsle de olsa hastaneye giderim ama evimden olmak istemiyorum. İyileşinceye kadar birkaç aylık kiram ödense başka bir şey istemiyorum. Evimin eşyalarını da hayırseverler getirdi. Bir televizyon, küçük bir buzdolabı. Tüm gün evdeyim ve yer vantilatörü ile serinlemeye çalışıyorum" dedi.