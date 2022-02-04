Kanser hastalarındaki aşı etkisi Türkiye genelinde yapılan çalışmayla belirlendi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid salgınında en büyük risk grubunu oluşturan kanser hastaları, virüsün ölümcül etkilerinden korunmak için hızla aşılandı. Ancak bağışıklık sistemi oldukça zayıf olan kanser hastalarındaki en büyük endişelerden biri, aşıların sağlıklı insanlardaki kadar antikor oluşturup oluşturmadığı şüphesiydi. Bu sorunun yanıtını bulmak amacıyla Türkiye çapında Sağlık Bakanlığı'nın da izniyle geçtiğimiz Haziran ayında büyük bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 15 onkoloji merkezinin dahil edildiği çalışmada, ilk aşılanan grupta yer alan ve Sinovac ile aşılananlardan, yarısı sağlıklı, yarısı da kanser hastası gönüllülerden oluşan 1500 kişinin verileri karşılaştırıldı. Araştırmayı yürüten merkezlerden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mahmut Gümüş, geçtiğimiz günelerde saygın tıp dergilerinden "Future Oncologyöde de yayınlanan çalışmanın sonuçlarını, Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Prof. Dr. Gümüş, çalışmanın, aynı hastalarda daha sonradan yaptırılan güçlendirici dozlar ile birlikte oluşan antikor düzeyleri ve Kovid'e yakalanma oranlarının tespit edileceği ikinci ayağının da başlatıldığını belirtti.

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