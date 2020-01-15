: Kanser hastalarına umut olabilmek için şarkı söyleyip kamera karşısına geçtiler (3)

15.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:28

Trabzon'da lise öğrencileri kanser hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Pinhani grubunun "Dön Bak Dünyaya" isimli şarkısını seslendirerek öğretmenlerinin desteğiyle klip çekti.

Lösemili Çocuklar Vakfının düzenlediği "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" projesine katılan Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, kanserle hastalarının mücadelesini çektikleri kliple anlatmaya çalıştı. Kanserle mücadele eden hastalara moral vermek amacıyla bir araya gelen 11 öğrenci, müzik öğretmenleri Ayşe Tunç Akın'ın desteğiyle çalışmalara başladı. Öğrencilerin şarkıyı solo olarak seslendirdiği klipte, kansere yakalandığını öğrenen öğrencinin okulda yaşadığı yalnızlık ve hastalık nedeniyle saçlarını kesmesi yer alıyor.

Klip sonunda kansere yakalanan öğrencinin mücadelesine destek veren okulun öğretmen ve arkadaşlarının "Asla Vazgeçme" ifadesi de hastalıkla başa çıkmada moralin önemi anlatılıyor. Ekim ayında başlatılan projenin tamamlanmasının ardından şarkıya çekilen klip okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Müzik öğretmeni Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kansere yakalanan çok fazla kişi olduğunu belirterek bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Akın, öğrencileriyle bu konuda neler yapabilecekleri konusunda bir araya geldiklerini ifade ederek okulun müzik grubu ile bir faaliyet gerçekleştirdiklerini, şarkı yazmak ve bestelemenin kolay olmayacağı düşünerek var olan bir şarkıyı kullanmaya karar verdiklerini vurguladı.

Proje için Pinhani'den izin aldılar

Pinhani grubunun "Dön Bak Dünyaya" şarkı sözlerinin konuya uygun olacağına karar verdiklerini anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Şarkının sözlerinin bu hastalığa yakalanan ve yenen kişiler için umut verici olduğunu gördük. Bu şarkıyı seslendirmeye karar verdik. Pinhani grubuna mail yoluyla ulaşarak yazıştık. Yaptığımız projeyi anlattık. Onlarda bu çalışmamıza destek oldular. Şarkıda kullanılan enstrümanların hepsini öğrencilerim çaldılar. Bazı bölümlere sololar ekledik. Şarkının sözleri konumuza çok uygundu. Öğrencilerimiz, şarkıyı stüdyo ortamında yeniden yorumladı."

Akın, şarkının hazırlanmasının ardından klip de çektiklerini aktararak 2 gün süren çekimlerin 19 farklı sahneden oluştuğunu, klibe Okul Müdürü Tuncay Beşel, öğretmenler Semra Müşra Bektaş, Muhammet Dilekoğlu ile Ahmet Akyol'un yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün de destek verdiğini ifade etti.

Yer aldığı kliple kanser olan teyzesine destek veriyor

Klipte kansere yakalanan öğrenciyi oynayan 11. sınıf öğrencisi Murat Yazan da proje kapsamında daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla şarkıya klip çektiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kanser olan teyzeme manevi destek olabilmek için böyle bir şey yapmak istedim. Kanser bize çok uzak geliyor ancak ailemden birinde bunu görünce gerçekten çok etkilenmiştim. Geçtiğimiz haftalarda okulumuzda düzenlenen kanserle ilgili programda da bu hastalığı geçirmiş öğretmenlerin anlattıkları beni çok etkiledi. Bunu teyzeme anlatıp, moral vermeye çalışıyorum."

Yazan, klibin çekim sırasında saçlarını kestiği bölümün oldukça stresli geçtiğini aktararak "Çünkü tekrarı olmayacaktı. O duyguyu vermek zorundaydım. Klibi çekmeden önce 'saçlarını kestirme' diyenler oldu. İnsanlar dolmuşta garip bakıyorlardı hatta okulda da bazı arkadaşlarım gerçekten hasta olduğum için benim klibimi çektiklerini düşünmüş." diye konuştu.

Kaynak: AA

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