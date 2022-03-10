Kanser hastaları yararına yürütülen "Sanatla Terapi" projesinin ürünleri sergilendi

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü "Sanatla Terapi" projesi kapsamında hazırlanan serginin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sanatla Terapi" projesi kapsamında "Yemek, Keçe, Kat'ı ve Ebru" kurslarında el emeğiyle hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Vali Işık, sergide yer alan ürünleri inceleyerek eserler hakkında dernek başkanı Kezban Gültekin ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

İhtiyaç sahibi kanser hastaları yararına yürütülen projede sergilenen ürünlerde emeği geçenlere teşekkür eden Işık, burada bulunan çocuklarla da bir süre sohbet ederek boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kursiyerler ve katılımcılarla çektirilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.

Dernek binasında gerçekleştirilen serginin açılışına, Işık'ın yanı sıra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Yiğit, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, dernek yöneticileri ve davetliler katıldı.