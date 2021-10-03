Kano tutkunlarının Doğu Anadolu'daki adresi:

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin tarihi güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, çocuklarıyla Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle cezbeden ilçe, Keban Baraj Gölü kıyısına kurulan su sporları merkezi ile de kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oluyor.

Kanolarla baraj gölünün feribot iskelesinden çocuklarıyla kürek çekmeye başlayan ziyaretçiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir parkur içerisinde Pertek Kalesi'ne kadar tur gerçekleştiriyor.

Baraj gölünü kanolarla şenlendiren misafirler, gün batımı sırasında oluşan kızıllığın gökyüzüne ve baraj gölüne yansımasıyla da güzel manzara eşliğinde gezinti yapmanın keyfini çıkarıyor.

Geleceğin rafting ile kano sporcularının da yetiştirildiği ilçede, önümüzdeki yıllarda su sporları imkanlarıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

"Ege'de ve Akdeniz'deki tüm su faaliyetlerini Pertek'te yapacağız"

Kano eğitmeni Serhat Yıldız, AA muhabirine, Pertek ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çektiğini söyledi.

Keban Baraj Gölü'nde kano, rafting ve ayakta sörf sporlarının yapıldığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın, valimizin ve kaymakamımızın destekleriyle su sporlarının altyapısını güçlendirme projesiyle burayı turizmin göz bebeği haline getireceğiz. Ege ve Akdeniz'de yapılan tüm su sporları faaliyetlerini Pertek'teki su sporları merkezinde yapacağız. Buraya bir parasayling teknesi, su kayağı, banana, ringo ve turistik kano alındı. Önümüzde aydan itibaren hepsinin teslimi yapılacak."

Yıldız, Pertek'i su sporları alanında cazibe merkezi haline getireceklerini belirterek, "Buna Pertek'in tarihi olan Pertek Kalesi'ni ekleyeceğiz ve yine Pertek'in tarihi olan Sungur Bey ve Çelebi Ağa camilerini, Sağman Külliyesi'ni bunlarla koordine ederek dışardan gelen misafirlerimizin hem kültürel olarak hem de spor anlamında turizmi yaşamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Suda sabit durup gün batımını da izlediğimiz oluyor"

Kano yapan İnanç Fındık ise yaklaşık 2 senedir bu sporla ilgilendiğini ve Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

Su sporları merkezinin açılmasının ardından sosyal yaşamının değiştiğini dile getiren Fındık, "Arkadaşlarımla baraj kıyısına inip kanoya binebiliyoruz ve baraj gölünde kano yapmak çok rahat. Kano yapmaktan mutluluk duyuyorum. Pertek'in gün batımında kano yaptığımız zaman biraz sıcak oluyor ama yine de çok zevk veriyor. Özellikle güneşe doğru kürek çekerken ayrı bir zevk alıyoruz. Bazen suda sabit durup gün batımını da izlediğimiz oluyor." dedi.

Sporculardan Murat Öz de haftanın belirli günlerinde Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendiğini ve gelecekte düzenlenecek yarışmalara hazırlandığını ifade etti.