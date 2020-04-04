Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
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İstanbul, Kanlıca, Beykoz, Güncel

Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı

İstanbul Kanlıca'da bir sağlık çalışanı kullandığı araçla denize uçtu. Sahilde yürüyen eski bir dalgıç, denize atlayarak kadın sürücüyü kurtardı.

04.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:17
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı

Kanlıca sahilinde bir otomobil denize uçtu. Sağlık çalışanı sürücü kadını, olay yerine bulunan eski bir dalgıç kurtardı.

Saat 22.15 sıralarında Beykoz Kanlıca sahilinde otomobiliyle hızlı bir şekilde seyir halinde olan sağlık çalışanı A.Ç. deniz kenarında bulunan kaldırıma çıkarak denize uçtu.

ESKİ DALGIÇ KURTARDI

O anlarda olayın meydana geldiği noktada bulunan ve eski bir dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç, denize uçan otomobili gördüğü an hiç tereddüt etmeden denize atladı. Dalgıç, sürücü koltuğunda bulunan ve tamamı suya gömülen otomobilden kadın sürücüyü çıkartırken, diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelirken, Sahil Güvenlik botu uzun süre aracın suya gömüldüğü başka kimsenin olup olmadığını araştırırken, kahraman dalgıç ise otomobilde genç sağlık çalışanı dışında kimseyi görmediği bilgisini verdi.

Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı

UZUN SÜRE AMBULANSA BİNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Genç sağlık çalışanı için seferber olan ekipler uzun süre A.Ç.'nin ambulansa binip hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabası sonucu genç kadın ambulansa bindi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananların intihar girişimi olduğu öne sürüldü.

O anlara şahit olan ve genç kadını kurtarmak için seferber olan Adem Saraç yaşananları şöyle anlattı: "Sahilde dolaşıyorduk, arabanın denize uçtuğunu gördük. Sonra yardımcı olmaya çalıştık, içinde bir kişi vardı onu kurtardık. Bizim arkadaş hemen atladı denize beraber aldık denizden kurtardık. Eski dalgıç kendisi de Allah'a şükür kızı kurtardık."

Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
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