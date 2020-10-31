Kanlıca Mantarı 50 TL'den alıcı buluyor
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Kanlıca Mantarı 50 TL'den alıcı buluyor

31.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:38
Kanlıca Mantarı 50 TL'den alıcı buluyor

Karabük'te yağışların ardından ortaya çıkan Kanlıca mantarı'nın kilosu pazarda 50 TL'den alıcı buluyor.

Karabük'te yağışların ardından ortaya çıkan Kanlıca mantarı'nın kilosu pazarda 50 TL'den alıcı buluyor.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eski Perşembe Pazarında 50 TL'den satışa sunuldu. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve gayet lezzetli olan Kanlıca Mantarı bölgede sofraların vazgeçilmezi olurken insan sağlığı için de sağlık deposu olarak biliniyor. - KARABÜK

Kanlıca Mantarı 50 TL'den alıcı buluyor
Kanlıca Mantarı 50 TL'den alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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