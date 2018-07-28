Kanlı Ay Tutulması Aşk Vadisinde İzlendi

PERİBACALARI ARASINDA KANLI AY TUTULMASI HEYECANI

Konya Bilim Merkezi veNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiişbirliği Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Herkese Biraz Gökyüzü' projesi kapsamında Kanlı Ay Tutulmasınıizlemek için yüzlerce vatandaş, akşam saatlerinden itibaren GöremeAşk Vadisi'nde buluştu.

10 ile 40 metre arasında değişenyükseltilere sahip dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da nitelendirilen peribacalarının arasında,Kanlı Ay tutulmasının başladığı 20.14'den itibaren meraklı bakışlar gökyüzüne çevrildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanıuğur İbrahim Altay, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay,Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yöneticileri ile çok sayıda vatandaş, tam tutulmanın başladığı 22.30'dan itibaren meraklı gözlerle kırmızıya dönüşen ayıbüyük bir hayranlıklaizlemeye başladılar.

Çıplak gözle oldukça net bir şekilde görülmesine karşın Kanlı Ay Tutulması, gökyüzü meraklılarınca teleskopla da izlendi.