Kanlar içinde yolda buldu

23.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:20

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aracıyla evine dönen Hacı İsmail Çelik, yolda kanlar içerisinde bulduğu köpeği aracına alıp veterinere yetiştirdi. Çelik, bir kamyonun çarptığı tahmin edilen köpeği tedavisinin ardından sahiplendi.

Aracıyla İslahiye ilçe merkezinden Akın Yolu Mahallesi'nde bulunan evine giden Hacı İsmail Çelik, evinin yakınında yol kenarında kalabalık bir grup gördü. Grubu görünce ne olduğunu merak eden Çelik, araçtan inerek kalabalığı araladı. Yol kenarında acıyla kıvranan kanlar içerisindeki köpeği gören Çelik, vatandaşların da yardımıyla köpeği aracına alıp ilçe merkezindeki veterinere yetiştirdi. Bir aracın çarptığı tahmin edilen köpeğe Veteriner Yusuf Yıldızgil tarafından müdahale edildi. Arka ayak derisi kalkan, vücudunun belli bölgelerinde kesik ve ezilmeler olduğu görülen köpeğin yaraları sarıldı. Veterinerde görev yapan teknisyen İsmail Bilben, "Arka ayaklarından bir tanesinin derisi tamamen kalkmış, damar kesilmiş. Öncelikle kanamasını durdurduk, gerekli tedaviyi uyguladık. Şimdi iyi daha da iyi olacak" dedi.

Köpeği veterinere yetiştiren Hacı İsmail Çelik, hayvanı bu hale getirenlere tepki göstererek, "Köpeğe yolda buldum. Bir araç çarpıp, bu şekilde bırakmış. İnsan vicdanı bu hayvanı orada bu şekilde bırakmaya razı olamaz. Kim bırakabilir bu hayvanı böyle. Çarpıp kaçan, hayvanı bu hale getiren insan olamaz. Hayvanlara şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Hayvanın çektiği acıyı anlamanın zor olmadığını da belirten Hacı İsmail Çelik, yaralı hayvanın çektiği acıya insanların bile dayanamayacağını söyleyerek, herkesten empati kurmasını istedi.

Çelik, tedavisinin ardından köpeği sahiplenerek evine götürdü.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA