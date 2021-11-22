Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazmıştı; 8 yıl 10 ay hapis cezası

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu'nda 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan, eşi Ragıp Canan tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kendi kanıyla yere, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin, beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazmıştı. Eşini silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ragıp Canan, oğlunu arayarak ''Anneni dövdüm, git bir bak'' demişti. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, Ragıp Canan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ragıp Canan'ın eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 'silahla tehdit suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davaya ilişkin bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

''EŞİMİ İSTESEM ÇATALLA BİLE ÖLDÜREBİLİRDİM''

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı. Ragıp Canan savunmasında "Ben 18 aydır tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım. Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle, üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebebim yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur. Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim.

''BİR YOL KAZASI GİBİ GÖRMENİZ GEREKİYOR''

Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu" diye konuştu.

''SAKAT DA KALABİLİRDİ''

Ragıp Canan savunmasının devamında "Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım" şeklinde konuştu.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ragıp Canan savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Ragıp Canan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat ederken, "Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İSYAN ETTİ

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, "18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli 2 sene yatacak ve çıkacak. 3 4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten Allah'ım beni öldür. Bu adamdan kurtar diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani" dedi.