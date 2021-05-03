Kani Karaca kimdir? Kani Karaca kaç yaşında vefat etti? Kani Karaca hayatı ve biyografisi!

Kani Karaca kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi olarak adlandırılan Kani Karaca, doğaçlama üstadıdır. Kani Karaca şarkı formu dışında Kur'an, mevlid, kaside, gazel, ezan, semai okudu. Kani Karaca ne zaman vefat etti? Kani Karaca nereli? Kani Karaca neden kör oldu? Kani Karaca hayatı ve biyografisi!

Henüz iki üç aylık iken bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybeden Kani Karaca, tilavet geleneğini devam ettiren bir isimdir. Kani Karaca kimdir? Kani Karaca hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

KANİ KARACA KİMDİR?

1 Mart 1930 tarihinde Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Adalı köyünde dünyaya geldi. 29 Mayıs 2004 tarihinde hayatını kaybetti.

Üç yaşında babasının vefatı üzerine halası ve eniştesinin himayesinde büyüdü. İlkokulda okurken aynı zamanda köyün imamı Saatçı Ali (Nergis) Efendi ile hıfza başladı. Bir müddet sonra civar camilerde mukabele okumaya başlayınca sesinin güzelliğiyle dikkati çekti. Ardından Adana'da Hacı Şefika Hatun Camii'nin imamı olan, aynı zamanda mûsiki bilgisine de sahip bulunan Hâfız Abdi Er Efendi'nin yanına verildi. Kâni Karaca'nın mûsiki bilgisinin temellerinin, bu hocasından edindiği pratik bilgilerin ve makamları Kur'an'a uygulamanın yanı sıra Adana Türk Ocağı'nda verilen konserleri dinlemesi ve bazı amatör konserlere katılması yoluyla atıldığı söylenebilir. Dokuz yaşında hıfzını tamamladıktan sonra mevlid okumayı da kendi kendine geliştirdi, genç yaşlarında civar illere davet edilmeye başlandı. Nihayet kabiliyeti ve giderek artan ünü dolayısıyla Adana eşrafından bazı kişiler 1950 yılında kendisini İstanbul'a götürerek mûsiki bilgisini daha da geliştirmesinin yolunu açtılar.

Yaşamı

Kâni Karaca 1930'da Adana-Adalı Köyü'nde doğdu. İlkokulda okurken, aynı zamanda köyün imamı olan öğretmeninden ders alarak Kur'an'ı hıfz etti. 1950'de İstanbul'a geldi. Bir süre Sadettin Kaynak'la çalışarak üslûp ve tavır bilgileri öğrendi. Dinî mûsikî çalışmalarını daha sonra, üslûp ve tavır yönünden çok etkilendiği Yeraltı Camii imamı ve hatibi ünlü hafız Ali Üsküdarlı'nın öğrencisi olarak sürdürdü.

Hocaları hafız Ali Üsküdarlı, hafız Sadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz, Sadettin Heper idi. Radyo programları, konserler, kudüm öğretmenliği, mevlidhanlık ile 50'lerin sonundan 2004 yılındaki ölümüne kadar Türk musikisinin çok çeşitli türlerinde eserler verdi. Mevlana anma törenlerinde vazgeçilmez bir yeri vardı.

Gördüğünü hiç hatırlayamayacak kadar küçük bir yaşta (3-4 aylık) iken üvey annesi tarafından, bir kıskançlık sebebiyle yüzüne kimyasal bir madde atılarak kör edilmiştir. Kendisi bu konunun bahsi geçtiğinde hiç konuşmak istemediği ve çoğunlukla bahsi kapattığı için olayın ayrıntıları tam olarak bilinememektedir.

İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi idi. Doğaçlama üstadı Kani Karaca şarkı formu dışında Kur'an, mevlid, kaside, gazel, ezan, semai okudu.

Eserleri

Destegül (2000)

Mevlana Dede Efendi (2005) Kalan M.

Ottoman Classical Music

Kuranı Kerim (2001, audio cd) EMI.

Şevku Tarab Vechi arazbar dilkeşide tahirbuselik bayatiaraban rahatül ervah takımları (1999). Kalan M.

Mevlid, Kalan M.

Musique Classique Ottomane (Kudsi Erguner ve Aka Gündüz ile) Orkestra M.

Aşk İle, with love, Türk dini musiki formları (2002, kitap ve 2 cd) Pan Y.

Tekbir, durak, naat, ve salavatlar (2001) EMI Records.

Kani Karaca Belgeseli, haz: Mehmet Eryılmaz, Boyut Y.