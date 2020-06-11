Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak
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Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak -Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve...

11.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:51

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

-Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı

SİVAS - Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezin'in temelleri bugün atıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler Meraküm Kangal Köpeği Üretim Merkezi temek atma törenine katıldı.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN)'ın 'Cazibe Destekleme Programı' kapsamında destek alan proje, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkiinde ki alanda, yine idareye ait olan Kangal Köpeği üretim çiftliğinin ve eklentilerinin de kısmı olarak yıkılması, modernizasyonu ile hayata geçecek.Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Sivas Valiliğimiz, ORAN ve Üniversite işbirliği ile şehrimize inşallah kazandırılacak. Çok değerli hocamda bahsetti. Sivas'ın değerleri var. Kültürel değerleri yaşayan değerleri. Kangal Köpeği, Kangal Koyunu gibi bir çok değerimiz var. Sayın Valimiz İl Özel İdare Genel Sekreterliğine talimat vererek bu değere devlet eliyle sahip çıkma, şehri olması gerektiği noktaya getirip hem üretimini hem satışını, hem eğitimi noktasında Türkiye çapında bir tesis yaparak inşallah bu değerimize hem sahip çıkacağı, hem de tanıtım noktasında önemli bir misyonu yerine getireceğiz. Yine Sayın Valimizde bahseder Kangal oyunuyla ilgilide projeleri var. Bir bütün olarak değerlendiriyorum. Bir kangallı olarak bu ikilinin de bir arada olması çok çok önem arz ediyor. Ben tekrar Sayın Valimizin şahsında emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanır ve şehrimize kandırılır. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Projenin omurgası Kangal ilçesi

Vali Ayhan bu projenin çok boyutlu bir proje olduğunu belirterek, projenin içerisinde belediyenin, üniversitenin, ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteklerinin olduğunu ve Özel İdarenin işin ana sahibi olduğunu söyledi. Sivas'ta 5 temel değer sayılsın denildiğinde turizm adına ilk üç içerisinde Kangal köpeği gelir' ifadesini kullanan Vali Ayhan, "Projemiz 160 bin metrekare alan içerisinde, 30 bin metrekare kurulum alanında olan doğal bir yaşam alanı. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem hava alanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz.Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız, hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu; bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır" diye konuştu

"Proje Turizmde Gözde Merkez Olacak"

Vali Ayhan, projenin yapıldığı alanın Sivas'ın terası olacağını belirterek "Bu alanda doğal padog alanları, yürüyüş alanları, Kangal köpeği müzesi, uluslararası yarışmaların yapılacağı alanlar, hayvan klinikleri, çocuklarımızın gezeceği alanlar ve restoranlar olacak. Herkesin nefesleneceği, dinleneceği bir yer olacak. Bir yıllık emekle, kurumlarımızın desteğiyle projemizi hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kangal Köpeği, Üretim Eğitim ve Tanıtım Merkezi tamamlandığında güzel bir işletmeyle turizmde gözde merkez olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar,kesilen kurban ile birlikte il protokolü merkezin temeline ilk harcı döktü.

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

Kaynak: İHA

Manşet

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