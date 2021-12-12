Kangal köpeği, tüfekle vurdu

TRABZON (DHA) - TRABZON'da Kangal köpeğe tüfekle ateş ederek yaralayan Ali H., gözaltına alındı.

Olay, dün Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Kangal cinsi bir köpeğin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediye görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen veteriner ekibi, köpeğin tüfekle vurulduğunu belirledi. Barınağa götürülen köpek tedavi altına alındı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olay yerindeki kan izlerini takip ederek ulaştığı şüpheli Ali H.'yi havalı tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Jandarma ekipleri şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.