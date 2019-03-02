Kangal'da 32 Milyonluk Proje Hayata Geçiyor

Sivas'ın Kangal ilçesinde 32 milyon lira değerinde ki kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı projesinde yer teslimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçedeki 100 yıllık su problemini çözmek için çalışmaların hızla başlayacağını söyledi. Öztürk, "Gerek içme suyu isale hattı gerek terfi hattı gerekse kanalizasyon sıfırdan yapma yağmur suyu doğalgaz devam ediyor zaten yani ilçenin bir asırlık problemini çözmüş ve bir asır öteye de hiç problem olmayacak şekilde bir çalışma başlattık. Buna yaklaşık 7 yıl gibi zaman harcadık" dedi.

5 bin'e yakın yazışma

Binlik, Beş Binlik ve 25 Binlik imar planlarının yapıldığını ifade eden Başkan Öztürk, "Yer tahsisleri, mahkemelik olduğumuz yerler epey problemler yaşandı ama sabırla mücadele ederseniz yaradan da bunun karşılığını veriyor. Bu ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Çok hayırlı bir hizmet alt yapı hizmeti. Bunu da bizim dönemimizde yapıp insanların hizmetine sunmuş olmanın verdiği şerefi de arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz rabbime çok şükür. Burada emeği geçen belediye meclis üyemiz, üyelerimiz, ilçe teşkilatımız, bakanımız ve milletvekillerimiz herkesin ayrı ayrı emekleri var yaklaşık 23 klasör büyüklüğünde oluşan dosyalar beş binin üzerinde yazışma Allah'a çok şükür yedi yılın biz karşılığını aldık burada" şeklinde konuştu.

İki yılda bitecek

Projenin 2018 yılında başladığını ifade eden Başkan Mehmet Öztürk, şunları kaydetti: "Bin 100 gün süresi var ama biz bunu 2 yılda Allah nasip ederse 600-700 gün içerisinde bitirip insanlarımızın hizmetine vereceğiz. Bir de şöyle eleştiriler oluyor. Ben gayet doğal da karşılıyorum bunu alt yapı yapıyorsunuz, kazmadan eşmeden bir takım sorunları olmadan yapılması mümkün değil ilçe halkından ben bu konuda sabır istiyorum."dedi.

Kangallı fazlası ile hak ediyor

Başkan Mehmet Öztürk ilçede asfalt ve parke taşı döşeme işlerinin de başlayacağını belirterek, "Bunları bitirdikten sonrada kilitli parke taşından bitüm asfalta döneceğiz. Özellikle ana bağlantılarında Eski Sivas Caddesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde, Malatya Caddesinde Divriği Caddesinde Kaplıca Caddesinde, Eski Hastane Caddesinde. Bu beş caddemiz bizim ana bağlantıdır. Buralar bitüm asfalt olacak, ara mahallelerimizde gerek görülen yerlerde yine sıcak asfalt gerek görülen yerlerde de kilitli parke taşlarını tekrar yapma imkanımızda olacak. Bunlarında her türlü işlemleri tamam. İnşallah güzel, pırıl pırıl bir ilçe, alt yapısı bitmiş üst tarafında güzel yapılar bu halk bunu fazlasıyla hak ediyor. Hak ettiği değerleri de biz onların hizmetine karları olarak verme gayreti çabası içindeyiz." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA