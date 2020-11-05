Kaneloni nedir? Cannelloni nasıl yapılır? 5 Kasım MasterChef Danilo Şef'in yemeği!

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İtalyan mutfağında bir sosla kaplanmış ve doldurulmuş olarak servis edilen bir tür lazanya olan Cannelloni tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Peki, Cannelloni nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.

KANELONİ NEDİR?

İtalyan mutfağında bir sosla kaplanmış ve doldurulmuş olarak servis edilen bir tür lazanya olan Cannelloni tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Peki, Cannelloni nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.

CANNELONİ MALZEMELERİ

Cannelloni makarna 300 gr

500 gram kıyma

1 soğan

Sıvı yağ

2 soyulmuş domates

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Salça

Rendelenmiş kaşar peynir

CANNELONİ NASIL YAPILIR?

İlk önce kıymamızı hazırlıyoruz. Bir tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekliyoruz. Sonra doğranmış soğanları ve kıymayı da ekleyip pişiriyoruz. Piştikten sonra domatesleri ve 2 kaşık salça ve yarım çay bardağı su ilave ederek pişiriyoruz. Ardından tuz, karabiber ve maydanozları ekliyoruz.

Bir tencerede makarnaları yaklaşık 5 dakika pişiriyoruz. Sonra bir tepsiye doldurulmuş makarnaları diziyoruz. Üstüne 2 kaşık salçalı suyu ve az yağ koyuyoruz. Peyniri de üstüne koyup 200 derecede pişiriyoruz. Afiyet olsun.