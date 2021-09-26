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Kandıra'da 71. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kandıra'da 71. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

Kandıra Belediyesince düzenlenen 71. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kandıra Belediyesince düzenlenen 71. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Yelkencioğlu Konağı'nda dualarla gerçekleştirilen açılış programına Kandıra Garnizon Komutanı Albay Semih Koç, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Şehit Deniz Onbaşı Fatih Kemal Yarar'ın babası Salim Yarar, Kandıralı şehit Oğuz Kır'ın babası Kemal Kır, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları idarecileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sergiye katkıları için şehit yakınlarına teşekkür ederek, şehitlerin tanınması, görülmesi, bilinmesi ve gençlere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Serginin 1 Ekim'e kadar açık kalacağını bildiren Turan, "Sergimizde vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bu manevi duygu ve atmosferi yaşamalarını istiyoruz. Herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Serginin düzenleyicisi Menderes Kılıçaslan da 71'inci sergilerini açtıklarını, 5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, "Milletimizin, devletimizin, insanlarımızın, vatanını milletini gönülden seven insanların gönüllerine dokunmak, kalplerine misafir olmak istiyoruz." diye konuştu.

Burada 260'ın üzerinde şehit ve devlet büyüklerine ait eşya bulunduğunu aktaran Kılıçaslan, şehitleri ve geçmiş devlet büyüklerini unutturmamak istediklerini kaydetti.

Şehit babası Salim Yarar ise "Hürriyet ve istiklalimizi borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimize, Mehmetçik'lerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bir şehit torunu ve şehit babası olarak diyorum ki, yaradan bizi korusun, askerimizi korusun, asker de bizi korusun." ifadelerini kullandı.

Asım Safitürk de şehitlere her daim minnettar olduklarını belirterek, peygamberlikten sonra en yüksek makamın şehitlik makamı olduğunu dile getirdi.

Şehit yakınlarına plaket verilmesinin ardından sergi gezildi.???????

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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