Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun. Vatandaşlar 2022 bu seneki Miraç gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kandil ne zaman 2022? Miraç Kandili hangi gün? Bugün kandil mi, yarın kandil mi? 3 ayların 2. kandili ne zaman? Miraç kandiline kaç gün ve kaç gece kaldı? Kandil ne zaman 2022? Yarın kandil mi? Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Recebin 27. gecesi bugün mü yarın mı? Kandil hangi gün 27 Şubat mı 28 Şubat mı? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

NOT = Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç kandilinin gecesi de 27 Şubat akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü akşam namazından 28 Şubat Pazartesi imsak vaktine kadar olan süredir. Miraç kandilinin günü ise 28 Şubat imsak vaktinden 28 Şubat akşam namazına kadar olan vakittir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün 26 Şubat Cumartesi kandil değildir. Miraç kandili yarın 27 Şubat Pazar günüdür . Pazar günü akşam namazı ile Miraç gecesine girmiş olacağız inşallah.

YARIN KANDİL Mİ?

Evet, yarın 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandilidir. Daha doğrusu 27 Şubat Pazar akşam namazıyla birlikte Miraç kandili gecesine girilecek.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin gecesi 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin günü ise 28 Şubat Pazartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNE KAÇ GÜN VAR?

Bugün 26 Şubat. Miraç Kandili ise 27 Şubat'ta olacak. Haliyle kandile 1 gün kalmıştır. Yani yarın kandildir. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun...

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

3 Şubat 2022 Perşembe Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat 2022 Pazar Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

27 Nisan 2022 Çarşamba Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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