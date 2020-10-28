"Kandil gecesi bütün camiler açık olacak"

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven Mevlid Kandilinde bütün camilerin ibadete açık olacağını, vatandaşları camilere davet ettiklerini söyledi.

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven Mevlid Kandilinde bütün camilerin ibadete açık olacağını, vatandaşları camilere davet ettiklerini söyledi.

Müftü Şahin Güven; Mevlid Kandilinde Kayseri'deki bütün camilerin ibadete açık olacağını, vatandaşları camilere davet ettiklerini söyledi. Müftü Şahin Güven gecenin önemini belirttiği açıklamada: "Bugün akşam itibari ile Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak Peygamberimizin dünyaya teşrifinin seneyi devriyesini idrak etmiş olacağız. Bugün itibari ile idrak edeceğimiz Mevlid Kandilimizin öncelikle hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen, Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV) Miladi 571 yılında dünyaya geldiler. Hicri olarak Rebiülevvel ayının 12. gecesinde dünyaya teşrif ettiler. Peygamberimiz 40 yaşına geldiği zaman Mekke'de Hiranur Mağarasında kendisine vahiler gelmeye başladı ve böylece alemlere rahmet olarak gönderilen en son peygamber olma şerefine nail oldu. 13 yıl boyunca Mekke'de insanları İslam'a davet etti. Sonra Mekkelilerin baskı ve zulmü sebebiyle davetin daha geniş kitlelere ulaşması için Medine'ye hicret etti. 10 yıl boyunca da İslam'ı oralara anlattı. Böylece bizlere sonsuza kadar baki kalacak Kuran-I Kerimi hediye etti. Mevlid Kandili vesilesiyle bütün camilerimiz de akşam namazına müteakip programlarımıza başlayacağız. Başta Hunat Hatun Camimiz olmak üzere Camikebir'de ve diğer bütün camilerimizde Mevlid Kandili sebebiyle programlarımız gerçekleşecek. Bizler; bütün vatandaşlarımızı erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla camilerimize davet ediyoruz. Özellikle bu yılki Mevlid-i Nebi Haftamızın teması 'peygamber ve çocuk' sebebiyle çocuklarımızı da camilerimize davet ediyoruz" dedi.

Müftü Şahin Güven, vatandaşlara camilerdeki programa katılırken dikkat edilmesi kuralları belirtmek için "Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat ederek camilerimizde programlarımızı gerçekleştireceğiz" söyleyerek sözlerine son verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı