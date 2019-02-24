Kanarya Sevenlerden Özakcan'a Destek Sözü

Aydın Kanarya Sevenler Derneği üyeleri dernek binası önünde DP Başkan Adayı ve Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı teşekkür pankartı ile karşıladılar.

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan'a Aydın Kanarya Sevenler Derneği tarafından sandıkta tam destek sözü verildi.

Aydın Kanarya Sevenler Derneği Başkanı Zekeriya Pınarbaşı bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür plaketi taktim etti. Başkan Özakcan'a geçtiğimiz yıllarda kanarya hediye eden Dernek Başkanı Zekeriya Pınarbaşı, bu seferde 'Aramızdaki muhabbetimiz hiç bitmesin Mesut Abimiz' muhabbet kuşu hediye etti. Pınarbaşı, "Önümüzdeki 5 yıl daha hizmetlerinize devam etmeniz için derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, sandıkta da sizinleyiz, beraberiz" diyerek Başkan Özakcan'a destek sözü verdiler.

Dernek üyelerinin alkışları ve sevgi tezahüratları arasında dernek binasında konuşma yapan Başkan Özakcan," Bizim hedefimizde insan var, her zamanda öyle olmuştur. Kuşlarımızı sevdiğimiz kadar birbirimizi seversek, saygıyla, hoşgörüyle karşılarsak çok daha huzurlu, mutlu biçimde bir toplum yaratabiliriz. Bir Efeler ilçesi yaratabiliriz. Ben Demokrasiyi içselleştirmiş bir insanım. Benim tavrım bir parti değişikliğinden olmaz. 31 Mart'ta huzurlarınıza adı üzerinde olan Demokrat Parti'den Aday olarak çıkacağım. Ben kendim için değil Efeler halkımızın hakkını, hukukunu, seçme hakkına sahip çıkmak için ve halkımıza 5 yıl daha hizmet etmek için Demokrat Parti'den aday oldum. Sandıkta da halkımızla birlikte olmak istiyoruz. İttifaklarla dayatılan aday değilim ben. Mesut Özakcan, Efeler halkının adayı. Mesut Özakcan'ın ittifakı Efeler halkının ittifakı. Türkiye'ye örnek olacak demokrasi dersini, Demokrat Parti adına da, Merhum Adnan Menderes adına da bir demokrasi dersinin verilmesini istiyorum Efeler halkımız tarafından. Bunun içinde sandıkta da beraber olalım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA