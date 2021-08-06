Kanalizasyon Hatları Temizliyor
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Kanalizasyon Hatları Temizliyor

Kanalizasyon Hatları Temizliyor
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Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon bacalarının temizliğine devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon bacalarının temizliğine devam ediyor. Ekipler tarafından kanalizasyon bacaları özel arıtma sistemli kombine kanal temizleme aracı ile temizleniyor.

Mahallelerde çalışmaları başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kombine kanal temizleme aracı ile kanalizasyon hatlarının içini yüksek basınçlı su ile yıkayarak bacada biriken tüm atıkları vakumlama sistemiyle temizliyor. Kanalizasyon bacalarının temizlenmesi ile hem koku problemleri giderilecek hem de hatlarda meydana gelen tıkanıklıklar ciddi oranda azaltılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan; "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak kanalizasyon bacalarının temizliğini kombine kanal temizleme aracı ile yapıyoruz. Havaların sıcak olması ile birlikte bacalarda biriken ve kokuya neden olan malzemeler kombine bakım aracımız ile temizleniyor. Şehir genelinde tüm mahallelerde belirlenen program dahilinde çalışmalarımıza devem edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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