Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
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Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan sürücü M.A.

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan sürücü M.A., 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI, YOLDA UYARI İŞERETİ OLMADIĞINI SAVUNDUKayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.A. ile kazada yaşamını yitiren Ahmet Baykan'ın şikayetçi eşi Ş.B. ve bazı yakınları hazır bulundu. Sanık M.A. ifadesinde, "Hızım 50- 55 kilometre civarındaydı. Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu" dedi.

Mahkeme, verdiği ara kararla sanık M.A.'nın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi. Ahmet Baykan'ın eşi Ş.B. ise tahliye kararına tepki gösterdi.


Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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